Появилась реакция посольства США на события в Луцке

Посольство приветствует то, что заложников освободили. Фото: МВД

На захват заложников в Луцке отреагировало посольство США в Украине.

Также прокомментировали операцию по их освобождению, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Посольство приветствует то, что заложников освободили.

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"Мы вместе с народом Украины радуемся безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствуем успех украинской власти в обеспечении их освобождения", - написали в сообщении.

Полиция ищет связи террориста, который 21 июля захватил заложников в Луцке. Преступника Максима Кривоша задержали, заявил руководитель Службы безопасности Украины в Волынской области Павел Данюков. По его словам, некоторых из сообщников также задержали.