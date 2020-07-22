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среда, 22 июля 2020 13:29

Полиция продолжает искать сообщников луцкого террориста

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Полиция продолжает искать сообщников луцкого террориста
Некоторых из сообщников луцкого террориста задержали. Фото: МВД

Полиция ищет связи террориста, который 21 июля, захватил заложников в Луцке.

Преступника Максима Кривоша задержали, заявил руководитель Службы безопасности Украины в Волынской области Павел Данюков.

По его словам, некоторых из сообщников также задержали.

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"Устанавливаются места приобретения оружия, возможные сообщники. Некоторые из них задержаны. Проверяется их информация об участии в террористическом акте", - сказал Данюков.

Светошумовые гранаты после задержания террориста Максима Кривоша в Луцке применял спецназ на БТР, чтобы "психологически подавить его волю". Так объяснил методику проведения спецопераций заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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