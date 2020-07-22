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среда, 22 июля 2020 11:58

Штурм захваченного автобуса в Луцке: Геращенко объяснил действия полиции

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Штурм захваченного автобуса в Луцке: Геращенко объяснил действия полиции
Геращенко утверждает, спецназ прибыл в автобус после сдачи Кривоша, чтобы он "точно не сделал ничего плохого". Фото: МВД

Светошумовые гранаты после задержания террориста Максима Кривоша в Луцке применял спецназ на БТР, чтобы "психологически подавить его волю".

Так объяснил методику проведения спецопераций заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "1+1".

"Методика проведения спецопераций, естественно, имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собралось ли это лицо взорвать гранату или сделать какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам было бы на расстоянии", - сказал он.

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Геращенко утверждает, что спецназ прибыл к автобусу после сдачи Кривоша, чтобы он "точно не сделал ничего плохого".

"Решили, чтобы психологически подавить волю преступника, ради того, чтобы были созданы выстрелы, шумовые эффекты, чтобы была подавлена ​​его ... чтобы он точно не сделал ничего плохого", - пояснил замминистра.

Преступника, захватившего в Луцке автобус с 13 пассажирами, поместили в следственный изолятор. Его обвиняют по 3 статьям, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "1+1". Нападавшему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников, незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ.

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