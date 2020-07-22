Штурм захваченного автобуса в Луцке: Геращенко объяснил действия полиции

Светошумовые гранаты после задержания террориста Максима Кривоша в Луцке применял спецназ на БТР, чтобы "психологически подавить его волю".
Так объяснил методику проведения спецопераций заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "1+1".
"Методика проведения спецопераций, естественно, имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собралось ли это лицо взорвать гранату или сделать какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам было бы на расстоянии", - сказал он.
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Геращенко утверждает, что спецназ прибыл к автобусу после сдачи Кривоша, чтобы он "точно не сделал ничего плохого".
"Решили, чтобы психологически подавить волю преступника, ради того, чтобы были созданы выстрелы, шумовые эффекты, чтобы была подавлена его ... чтобы он точно не сделал ничего плохого", - пояснил замминистра.
Преступника, захватившего в Луцке автобус с 13 пассажирами, поместили в следственный изолятор. Его обвиняют по 3 статьям, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "1+1". Нападавшему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников, незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ.
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