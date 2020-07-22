Луцкому террористу предъявили обвинения по трем статьям

Террориста обвиняют по трем статьям. Фото: МВД

Преступника, который захватил в Луцке автобус с 13 пассажирами, поместили в следственный изолятор.

Его обвиняют по трем статьям, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "1 + 1".

Нападающему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников, незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников

"Я уверен, что суд не изберет никакую другую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения. Во время захвата никто не погиб, то суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное лишение свободы ", - сказал Геращенко.

21 июля в Луцке на центральной площади Максим Кривошей взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. Преступник большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Вечером того же дня силовики задержали террориста и освободили заложников.