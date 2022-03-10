В Харькове российские террористы уничтожили около 400 многоэтажек

В Харькове оккупанты уничтожили около 400 многоэтажек. Фото: wikipedia.org

В Харькове 400 многоэтажных домов уже разрушены вражеской армией.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в национальном телеэфире.

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"400 многоэтажных домов уже разрушены вражеской армией. Очень многих интересует вопрос, а где мы будем жить. Ситуация очень тяжелая. Мы ищем способы, которые помогут обеспечить крышу над головой для людей, чьи дома в Харькове уничтожили российские нацисты", - сказал.

Украинские защитники защищают Харьков и идут в контрнаступление. Враг деморализован и обессилен, поэтому прибегает к авиаударам. За прошлые сутки враг нанес около 74 артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня, по районам Алексеевки, Пятихаток, Белгородского шоссе, Холодной Горы, Дергачев, Чугуева, Северной и Южной Салтовки, района станции метро "Академика Барабашова" и центре Харькова.