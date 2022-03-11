В Харькове оккупанты специально попали в психоневрологический интернат: ситуация критическая

Террористы обстреляли Харьковский психоневрологический интернат. Фото: Depo.ua

В Харькове оккупанты попали в психоневрологический интернат.

В настоящее время город под контролем ВСУ сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Самой критической точкой остается Изюм.

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"Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе, сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находилось 330 человек. передвигаются на тележках – 10 подопечных", - написал Синегубов.

"По состоянию на эту минуту (10:30) количество раненых и погибших неизвестно, пожар потушили, решается вопрос об эвакуации, просим "зеленого коридора". Это произошло сегодня ночью",- заявил директор областного Департамента соцзащиты Юрий Шпарага.

Российские войска обстреливают Изюм за отказ пропустить их в Харьков. Там нет света и воды, также не работает телефонная связь и интернет, а обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре, ведь в городе нет никаких военных объектов. Изюм находится в наиболее критическом положении из всех городов области. Харьков находится под полным контролем Вооруженных сил.