В Харькове на островке безопасности насмерть сбили человека

Фото: "Труха"

16 января в Харькове автомобиль сбил женщину на островке безопасности.

Авария произошла на проспекте Гагарина, напротив супермаркета "Метро", сообщает "Труха".

"Погибший на вид 40 лет, была без документов. Ее личность сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

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По предварительной автомобиль ехал на красный свет. Ему перекрыл дорогу автомобиль. Они столкнулись.

7 ноября около 16:00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической в ​​Харькове гражданина Египта 22-летний Али Хэнди сбил на Volkswagen Passat группу пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 10-летний мальчик, были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 9 ноября Киевский районный суд арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 10 млн 510 тыс. гривен. Если его вину докажут - могут посадить на 8 лет.