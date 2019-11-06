В Харькове иностранцы устроили стрельбу

5 ноября в Харькове стреляли, из-за чего с пулевыми ранениями госпитализировали 30-летнего мужчину.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
Мужчину с ранениями живота, предплечья и ноги доставили в больницу около 19 часов.
Очевидцы рассказали правоохранителям, что конфликт произошел у спортивного клуба. На месте стрельбы правоохранители нашли гильзы и пули. Также стрелок повредил автомобиль "Mitsubishi".
Стало известно, что пострадавший - гражданин Азербайджана, а в нападении на него также подозревается гражданин этой страны, пишет УНН. Стрелял нападающий из устройства для отстрела резиновых пуль.
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Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Самого же стрелка правоохранители разыскивают.
Смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области совершил работник патрульной полиции Иван Приходько.
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