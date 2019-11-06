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среда, 06 ноября 2019 11:01

В Харькове иностранцы устроили стрельбу

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В Харькове иностранцы устроили стрельбу
В Харькове Азербайджана устроили стрельбу. Фото: hk.npu.gov.ua.

5 ноября в Харькове стреляли, из-за чего с пулевыми ранениями госпитализировали 30-летнего мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Мужчину с ранениями живота, предплечья и ноги доставили в больницу около 19 часов.

Очевидцы рассказали правоохранителям, что конфликт произошел у спортивного клуба. На месте стрельбы правоохранители нашли гильзы и пули. Также стрелок повредил автомобиль "Mitsubishi".

Стало известно, что пострадавший - гражданин Азербайджана, а в нападении на него также подозревается гражданин этой страны, пишет УНН. Стрелял нападающий из устройства для отстрела резиновых пуль.

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Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Самого же стрелка правоохранители разыскивают.

Смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области совершил работник патрульной полиции Иван Приходько.

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Дата
06
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