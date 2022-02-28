В городе Токмак шли мощные бои с диверсантами в украинской военной форме

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В ночь на 28 февраля в Токмаке (Запорожская область) шли мощные бои.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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Во время противостояния в населенном пункте противник понес очень большие потери в личном составе и отошел на южную окраину Токмака. В городе сейчас работают вражеские разведдозоры.

ВСУ системно борется с немногочисленными диверсионно-разведывательными группами по 3-5 человек. Они одеты в украинскую военную форму, но под ней носят бронежилеты русской армии.

Российский агрессор обстрелял из "Градов" Мариуполь в Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома. От атаки оккупантов пострадали трое людей. Другие жильцы стали массово прятатся в подвалах.