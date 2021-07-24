В Германии вновь прогнозируют непогоду. Спасатели готовы эвакуировать людей

На выходные, 24 и 25 июля, в Германии снова прогнозируют дожди. Фото:news.liga.net

В Германии 24 и 25 июля прогнозируют дожди. После разрушительного наводнения подобные новости люди воспринимают с опаской. В МВД говорят, оснований для паники нет. В случае чрезвычайных ситуаций спасатели готовы эвакуировать людей.

Об этом сообщает Spiegel.

На землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, где накануне прошли аномальные осадки, готовятся к новой непогоде. На выходные, 24 и 25 июля, в Германии снова прогнозируют дожди. Северный Рейн-Вестфалия также готовится к возможной непогоде. Там усиленно работают спасатели. Это вызвало беспокойство у людей, живущих в регионах, наиболее пострадавших от наводнения.

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Несмотря на прогноз погоды глава МВД Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц отметил, нет оснований бояться. В случае мощных дождей, людей эвакуируют из региона.

Из-за большого наводнения на западе Германии погибли по меньшей мере 163 человека. Непогода привела к затоплению нескольких предприятий. Из-за чего разлилась нефть, а также других загрязняющих вещества. Нефть попала в главную плотину реки Вибах.