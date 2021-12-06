В гараже нашли мертвыми 19-летних мужа и жены

В Каменском Днепропетровской области в гаражном кооперативе "Центральный" нашли тела 19-летних мужа и жены.

Предварительно, супруги отравились выхлопными газами из стоящей в гараже машины, пишет "Информатор" со ссылкой на пресс-службу полиции Каменского.

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Тела направили на экспертизу для установления причин смерти.

Следователи открыли уголовное производство.

В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли мертвым 19-летнего мужчину. Был в автомобиле, который стоял в гараже на ул. Уфимской. Предварительно мужчина завел двигатель, в результате чего задохнулся выхлопными газами.

Перед тем мужчина якобы поссорился с женой и пошел ночевать в гараж.