19-летнего мужчину нашли мертвым в гараже после ссоры с женой

В Кривом Роге 19-летний мужчина задохнулся выхлопными газами своей машины в гараже. Фото: ua.depositphotos.com

В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли мертвым 19-летнего мужчину 12 апреля около 21:00. Был в авто, которое стояло в гараже на ул. Уфимской.

Предварительно, мужчина завел двигатель, в результате чего задохнулся выхлопными газами. Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на Криворожское районное управление полиции.

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Известно, что мужчина якобы поссорился с женой и ушел ночевать в гараж. Включив двигатель в Chevrolet Aveo, он хотел нагреть салон, но задохнулся.

Тело умершего отправили на экспертизу. Все обстоятельства устанавливают полицейские.

В Мариуполе Донецкой области нашли мертвыми 41-летнего мужчину и 13-летнего парня. Тела обнаружили в автомобиле в закрытом гараже на ул. Озерной. Автомобиль работал. Вероятно, они угорели.