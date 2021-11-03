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В Эстонии украинца посадили в тюрьму за убийство соотечественника

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В Эстонии украинца посадили в тюрьму за убийство соотечественника
Дело рассматривали в порядке упрощенного производства. Фото: pixabay.com

В Эстонии 35-летнего гражданина Украины признали виновным в убийстве своего соотечественника в Палдиски.

Харьюский уездный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, сообщает портал ERR.

"Мужчина во время ссоры ударил ножом своего ровесника, также гражданина Украины, в результате чего тот скончался на месте. Третий мужчина, находившийся в квартире, позвонил на номер службы экстренной помощи. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали нападавшего", - отметили в прокуратуре.

Дело рассматривали в порядке упрощенного производства, поэтому срок наказания уменьшили на треть. Теперь он составляет почти семь лет заключения. После отбывания наказания украинца депортируют из Эстонии с 10-летним запретом на въезд.

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В немецком городе Магдебург пьяный 41-летний украинец бросился с ножом на охранников паба за просьбу надеть маску. После короткой словесной перепалки мужчина выхватил нож и ударил одного из охранников на входе. Потом бросился бежать, но его догнал второй охранник. После стычки тот также получил ножевое ранение. Впоследствии немецкая полиция нашла злоумышленника на соседней площади в неадекватном состоянии.

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