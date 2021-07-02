Украинец устроил резню в немецком пабе: два человека в больнице

 
Ексклюзивы
1/5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1 Просмотров: 342
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 459
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 189
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 774
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3249
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 684
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1908
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 153
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 135
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
5
3
5
4
4
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто
Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто
Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал
Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал
Масштабный пожар бушевал в киевском супермаркете: фото и видео
Масштабный пожар бушевал в киевском супермаркете: фото и видео
Собаку привязали к дереву и оставили умирать - детали
Собаку привязали к дереву и оставили умирать - детали
Видео
Все видео
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Без еды и туалета - украинские туристы застряли в аэропорту
Без еды и туалета - украинские туристы застряли в аэропорту
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Из горящей пятиэтажки ночью спасали людей - видео
Из горящей пятиэтажки ночью спасали людей - видео
В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину
В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 909
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2304
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 801
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 414
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 14:58

Украинец устроил резню в немецком пабе: два человека в больнице

  Комментировать

В немецком городе Магдебург пьяный 41-летний украинец бросился с ножом на охранников паба за просьбу надеть маску.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня в баре Unitheke, пишет Bild. Украинец хотел посмотреть матч 1/8 финала Евро Украина - Швеция. На входе охранники попросили его надеть защитную маску, ведь это предусмотрено карантинным ограничениями Германии.

После короткой словесной перепалки мужчина выхватил нож и ударил одного из них. Потом бросился бежать, но его догнал второй охранник. После столкновения тот также получил ножевое ранение. Впоследствии немецкая полиция нашла злоумышленника на соседней площади в неадекватном состоянии.

Автор: bild.de
 

Пострадавших оперативно доставили в больницу. Напавшего на них украинца уже заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше задержали двух украинцев

В польском городе Радомско 38-летний украинец во время пьянки бросился с ножом на своего соотечественника. Пострадавший получил серьезные ранения, однако польским медикам удалось его спасти. Прокуратура обвинила нападавшего в покушении на убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинец устроил резню в немецком пабе: два человека в больнице». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Отца Бандеры расстреляли перед приходом немцев в Киев

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 8028
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 5850
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 5373
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 4275
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 4185
Происшествия
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
5
 Просмотров: 45
Возвращался со свидания: рассказали о 17-летнем, которого раздавил полицейский
Возвращался со свидания: рассказали о 17-летнем, которого раздавил полицейский Просмотров: 225
Отец не впервые сажал за руль: новые подробности гибели 11-летнего водителя
Отец не впервые сажал за руль: новые подробности гибели 11-летнего водителя Просмотров: 630
Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто
Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто
3
 Просмотров: 693
Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал
Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал
5
 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
6
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
3
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
Голосов: 179
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть