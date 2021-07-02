Украинец устроил резню в немецком пабе: два человека в больнице

В немецком городе Магдебург пьяный 41-летний украинец бросился с ножом на охранников паба за просьбу надеть маску.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня в баре Unitheke, пишет Bild. Украинец хотел посмотреть матч 1/8 финала Евро Украина - Швеция. На входе охранники попросили его надеть защитную маску, ведь это предусмотрено карантинным ограничениями Германии.

После короткой словесной перепалки мужчина выхватил нож и ударил одного из них. Потом бросился бежать, но его догнал второй охранник. После столкновения тот также получил ножевое ранение. Впоследствии немецкая полиция нашла злоумышленника на соседней площади в неадекватном состоянии.

Автор: bild.de

Пострадавших оперативно доставили в больницу. Напавшего на них украинца уже заключили под стражу.

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В польском городе Радомско 38-летний украинец во время пьянки бросился с ножом на своего соотечественника. Пострадавший получил серьезные ранения, однако польским медикам удалось его спасти. Прокуратура обвинила нападавшего в покушении на убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы.