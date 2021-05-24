В Польше задержали двух украинцев

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В Польше задержали за кражи двух украинцев 41 и 37 лет.

В конце апреля в Влодавском повете мужчины на BMW заправились на 600 злотых (около 4,4 тыс. грн. - Gazeta.ua), а затем скрылись, не заплатив. О краже топлива заявил в полицию владелец автозаправочной станции в Ханске.

Через неделю мужчины в коммуне Старый Брус украли еще и из багажника чужой машины бензопилы на сумму 3000 злотых (22,4 тыс. рн. - Gazeta.ua), сообщает Lublin112.pl.

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Полицейские установили, что к этим преступлениям причастны двое граждан Украины. Кроме того, у 37-летнего обнаружили украденный телефон.

Украинцев взяли под стражу по решению Окружного суда в Володава. 41-летнего арестовали на три месяца, его товарища - на два. За совершенное им грозит до 5 лет лишения свободы.

В польском городе Радомско 38-летний украинец во время пьянки бросился с ножом на своего соотечественника. Пострадавший получил серьезные ранения, однако польским медикам удалось его спасти. Польская прокуратура обвинила 38-летнего украинца в покушении на убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы.