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вторник, 26 октября 2021 11:54

Украинец разгромил в Польше помещение железной дороги на 437 тыс. грн

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Украинец разгромил в Польше помещение железной дороги на 437 тыс. грн
Злоумышленника нашли 21 октября. Фото: lublin112.pl

В Польше задержали гражданина Украины, который несколько месяцев назад разгромил помещение железной дороги, чем нанес убытков на 437 тыс. грн.

За повреждение имущества украинцу грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба варшавской полиции.

"Злоумышленника нашли 21 октября благодаря личным вещам, которые он оставил на месте погрома. Мужчина повредил подвесной потолок, электрические и телекоммуникационные установки, кондиционер, вентиляцию, компьютеры, жалюзи и двери. Стоимость ущерба оценили в 66 тыс. злотых", - говорится в сообщении.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого и подали на него в розыск. Поиски осложняло то, что мужчина не имел постоянного места жительства и вел странствующий образ жизни.

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23 октября в Польше полицейская погоня за украинцем завершилась ДТП. Ее спровоцировал другой украинец. Полиция пыталась остановить автобус Renault для осмотра. Водитель не остановился. Поэтому правоохранители начали преследование. Этому препятствовал автомобиль Nissan. Водитель выехал на противоположную полосу, где столкнулся с Honda. Пассажира последнего доставили в больницу.

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26
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