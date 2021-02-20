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суббота, 20 февраля 2021 15:17

В электричке умер мужчина: движение поездов задержали на несколько часов

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В электричке умер мужчина: движение поездов задержали на несколько часов
В электричке Одесса - Вапнярка умер мужчина. Фото: 7kanal.com.ua

В электричке № 6254 Одесса - Вапнярка умер мужчина.

Около 11:40, после отправки от станции Усатово, машинист поезда по громкоговорителю объявил, что в одном из вагонов пассажиру стало плохо и необходима помощь врачей. Через 10 мин мужчина скончался. Об этом сообщили жители села Выгода в Facebook.

Очевидцы рассказали, что мужчина в возрасте 50-60 лет спал, лежа на сиденьях. Неожиданно он задергался упал на пол. По предварительной версии, мужчине стало плохо с сердцем.

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Машинисты вызвали скорую помощь, которая прибыла на станцию ​​Дачное. Медики поднялись в вагон и констатировали смерть.

Движение поезда было задержано на несколько часов.

Львовский полицейский, который проходил переаттестацию в Киеве, умер по дороге домой. Это произошло в поезде. По словам сотрудников, целый день при прохождении аттестации мужчина жаловался, что ему плохо.

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Дата
20
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