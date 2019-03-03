В электричке обнаружили труп мужчины

Мужчина скончался в электричке. Фото: dp.informator.ua

В электричке на железнодорожной станции Игрень в Днепре был обнаружен труп мужчины.

На место приехали правоохранители, следователи и судмедэксперты, сообщает "Информатор".

Выяснилось, что мужчина ехал в транспорте, в какой-то момент ему стало плохо и он умер на месте.

Лишь через некоторое время это заметили другие пассажиры, но оказывать помощь было уже поздно.

77-летнего мужчину узнали, его родственников сообщили о смерти. Детали выясняют правоохранители.

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