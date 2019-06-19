В ДТП с оперуполномоченным погибла семья

Фото: dbr.gov.ua

В аварии 18 июня на трассе Скадовск-Каховка погибли мужчина и женщина. 9-летняя девочка получила травмы, из-за которых скончалась в больнице.

У поселка Николаевка столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и BMW. За рулем последней был старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополь, пишет dbr.gov.ua.

Дело расследуют следователи теруправления ГБР в Мариуполе.

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Милиционеру сообщили о подозрении в совершении уголовного нарушения по ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения.

Следователи требуют содержания подозреваемого под стражей. В случае доказательства вины, нарушителю грозит срок заключения от 5 до 10 лет лишения свободы.

Также следователи проверяют действия медиков, которые оказывали первую медицинскую помощь 9-летней девочке. Начато досудебное расследование.

16 июня в Коваливке Полтавского района на ул. Михаила Гаврилко произошла авария. Chevrolet Lanos слетел с дороги, перевернулся и едва не врезался в забор. Управлял автомобилем житель соседнего села Железнодорожное Николай Довженко, рассказали очевидцы. Говорят, что водитель был пьян.