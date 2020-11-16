В ДТП на трассе погиб мужчина, который 4 года назад спасся от ножа убийцы

В аварии на трассе Одесса-Рени погиб 20-летний Игорь Демченко, который 4 года назад спасся от ножа убийцы. Фото: bessarabiainform.com

В аварии на трассе Одесса-Рени погиб 20-летний Игорь Демченко. Он ехал в микроавтобусе Toyota Hiace и от полученных травм скончался на месте.

Погибший был сыном супругов Марьяны и Игоря Рознетовских с Болграда Одесской области, которых в сентябре 2016 года зарезал Сергей Глушков. Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

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Игорю тогда было 16 лет, а его сестре Анастасии - 7. Им чудом удалось спастись. Они получили тяжелые ножевые ранения, были госпитализированы в больницу и позже проходили курсы физической и психологической реабилитации. После смерти родителей их воспитывала бабушка Светлана Шевченко.

У Игоря остались жена и 12-месячный сын.

Авария с участием микроавтобусов Mercedes Sprinter и Toyota Hiace произошла 15 ноября на трассе Одесса-Рени. Один человек погиб на месте происшествия. Еще 5 доставили в районную больницу, где от полученных травм скончался еще один из пострадавших. Предварительно, Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace под управлением 23-летнего водителя. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно.