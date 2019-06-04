В дорожном происшествии в Боярке пострадало 26 человек

Фото: dtp.kiev.ua

Под Киевом в Боярке случилась масштабное ДТП. Столкнулись маршрутка и спринтер.

Пострадали 26 человек, сообщает dtp.kiev.ua.

"Уже 26! Пострадавших. Виновник - водитель Спринтера, в тяжелом состоянии, пошел на лобовой таран маршрутки, его извлекали спасатели", - говорится в сообщении.

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Происшествие произошло в час пик на улицах Богдана Хмельницкого и Независимости. Большинство людей получили травмы, находясь в маршрутках. У трех человек "серьезные травмы, требующие серьезного стационарного лечения".

В Харькове в аварии пострадали около 10 пассажиров автобуса. Состояние пострадавших уточняется. Происшествие произошло примерно в 8:30, сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.