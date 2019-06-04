В Харькове маршрутка влетела в грузовик: много пострадавших

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1764
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6921
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 999
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4366
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2934
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2646
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2412
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3411
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1467
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
12
8
7
4
4
В Луцке &quot;заминировали&quot; областную больницу
В Луцке "заминировали" областную больницу
Круизный лайнер протаранил туристический катер
Круизный лайнер протаранил туристический катер
Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью
Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Ветер повалил деревья по всему городу
Ветер повалил деревья по всему городу
Видео
Все видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 360
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 837
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3411
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31177
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 513
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 10:40

В Харькове маршрутка влетела в грузовик: много пострадавших

  Комментировать
В Харькове маршрутка влетела в грузовик: много пострадавших
Состояние пострадавших уточняется Фото: Фейсбук - Юрий Сидоренко

В Харькове в аварии пострадали около 10 пассажиров автобуса.

Состояние пострадавших уточняется. Происшествие произошло примерно в 8:30, сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На автозаправке произошел взрыв

"На улице Тракторостроителей напротив заправки ХАДО авария с нелегальной маршруткой и грузовиком. Предварительно - около 10 пострадавших пассажиров. Опять же предварительно - виноват водитель грузовика, но то полиция пусть разбирается. Упреждая вопросы по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут, объясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны предпринято не было".

14 мая возле Белой Церкви Киевской области легковой автомобиль Honda врезался в грузовик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Харькове маршрутка влетела в грузовик: много пострадавших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Подорвались два встречных поезда

"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер

Более 70 лет женщины требовали права голоса

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 26670
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 23060
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 15345
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 14310
США раскритиковали кадровое решение Зеленского
США раскритиковали кадровое решение Зеленского 1 Просмотров: 11646
Происшествия
Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемого взяли под стражу
Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемого взяли под стражу Просмотров: 54
Украинцев предупредили о новой афере с банкоматами
Украинцев предупредили о новой афере с банкоматами Просмотров: 378
"Скорая" сбила 14-летнюю девушку на пешеходном переходе
"Скорая" сбила 14-летнюю девушку на пешеходном переходе Просмотров: 2548
На автозаправке произошел взрыв
На автозаправке произошел взрыв Просмотров: 828
Отстранили руководителей полиции в Переяслав-Хмельницком
Отстранили руководителей полиции в Переяслав-Хмельницком Просмотров: 504
Больше всего комментируют
5
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
4
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
3
Ярош определился, с кем идет в Раду
2
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Голосов: 187
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua