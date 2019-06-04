В Харькове маршрутка влетела в грузовик: много пострадавших

Состояние пострадавших уточняется Фото: Фейсбук - Юрий Сидоренко

В Харькове в аварии пострадали около 10 пассажиров автобуса.

Состояние пострадавших уточняется. Происшествие произошло примерно в 8:30, сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.

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"На улице Тракторостроителей напротив заправки ХАДО авария с нелегальной маршруткой и грузовиком. Предварительно - около 10 пострадавших пассажиров. Опять же предварительно - виноват водитель грузовика, но то полиция пусть разбирается. Упреждая вопросы по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут, объясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны предпринято не было".

14 мая возле Белой Церкви Киевской области легковой автомобиль Honda врезался в грузовик.