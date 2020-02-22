В доме экс-главы МИД нашли застреленным предпринимателя

В доме Леонида Кожары погиб предприниматель. Фото: glavcom.ua

Под Киевом в селе Чайки в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, его нашли с огнестрельным ранением головы.

Происшествие произошло вечером, 21 февраля. Известно, что оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на собственные источники в полиции сообщает "Obozrevatel".

Одна из участниц застолья Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00. После этого женщина пошла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.

Как отмечается, выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, который зарегистрирован на экс-главу МИД.

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В полиции рассказали, что характер ранения и положение тела указывает на то, что предпринимателя могли убить. Также отмечается, что на момент прибытия сотрудников полиции Кожара находился в неадекватном состоянии.

Предприниматель Сергей Старицкий. Фото: Главком

Леонид Кожара был депутатом Верховной Рады нескольких созывов, был членом "Коммунистической партии Советского Союза" и "Партии регионов". В 2012-2014 годах в правительстве Николая Азарова возглавлял МИД. С открытых источников известно, что предприниматель Сергей Старицкий является учредителем ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U.", прекративших свою деятельность.