В доме экс-главы МИД нашли застреленным предпринимателя

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1035
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3852
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1701
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1665
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4698
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 900
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1701
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5742
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2547
Фото
Все фото
7
3
4
4
4
В Киеве &quot;устал&quot; еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
19-летние товарищи уцелели в страшной аварии
19-летние товарищи уцелели в страшной аварии
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
Убил и утопил в колодце: 22-летний мужчина жестоко расправился с бывшей девушкой
Убил и утопил в колодце: 22-летний мужчина жестоко расправился с бывшей девушкой
В бронежилетах и касках: врачей отправили &quot;на встречу&quot; с эвакуированными украинцами
В бронежилетах и касках: врачей отправили "на встречу" с эвакуированными украинцами
Видео
Все видео
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
Посреди улицы похитили мужчину
Посреди улицы похитили мужчину
Сломанный позвоночник и гематомы: на женщину в поезде упала полка с пассажиром
Сломанный позвоночник и гематомы: на женщину в поезде упала полка с пассажиром
"Испортили жизни": что рассказала учительница, которую поймали на торговле наркотиками
"Испортили жизни": что рассказала учительница, которую поймали на торговле наркотиками
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 396
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1665
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1071
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1089
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 612
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 12:31

В доме экс-главы МИД нашли застреленным предпринимателя

  Комментировать

  В доме Леонида Кожары погиб предприниматель. Фото: glavcom.ua
В доме Леонида Кожары погиб предприниматель. Фото: glavcom.ua

Под Киевом в селе Чайки в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, его нашли с огнестрельным ранением головы.

Происшествие произошло вечером, 21 февраля. Известно, что оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на собственные источники в полиции сообщает "Obozrevatel".

Одна из участниц застолья Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00. После этого женщина пошла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.

Как отмечается, выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, который зарегистрирован на экс-главу МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 33-летнюю женщину нашли убитой. Ее раненого мужа удалось спасти

В полиции рассказали, что характер ранения и положение тела указывает на то, что предпринимателя могли убить. Также отмечается, что на момент прибытия сотрудников полиции Кожара находился в неадекватном состоянии.

  Предприниматель Сергей Старицкий. Фото: Главком
Предприниматель Сергей Старицкий. Фото: Главком

Леонид Кожара был депутатом Верховной Рады нескольких созывов, был членом "Коммунистической партии Советского Союза" и "Партии регионов". В 2012-2014 годах в правительстве Николая Азарова возглавлял МИД.

С открытых источников известно, что предприниматель Сергей Старицкий является учредителем ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U.", прекративших свою деятельность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В доме экс-главы МИД нашли застреленным предпринимателя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 47191
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 26820
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 17856
&quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Бенфике&quot; и вылетел из еврокубков
"Шахтер" проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков
 Просмотров: 13464
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 13401
Происшествия
В Украине отменили смертную казнь
В Украине отменили смертную казнь
 Просмотров: 783
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
 Просмотров: 5562
Полицейский попался на взятке в четверть миллиона гривен
Полицейский попался на взятке в четверть миллиона гривен Просмотров: 450
В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
7
 Просмотров: 1647
Семейная ссора закончилась трагедией
Семейная ссора закончилась трагедией Просмотров: 972
Больше всего комментируют
5
"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев
5
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
5
Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах
4
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
4
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
Голосов: 336
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua