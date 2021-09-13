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понедельник, 13 сентября 2021 04:53

В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов

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В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
После аварии, как рассказали очевидцы, водитель вел себя агрессивно. Фото: скриншот с видео

В городе Днепр, на улице Калиновской, легковой автомобиль марки Mercedes на полном ходу сбил четырех пешеходов, снес светофор и врезался в жилой дом. Предварительно, никто не погиб.

Об этом сообщает Информатор. Mercedes, направляясь в сторону Слобожанского проспекта, допустил столкновение с Mitsubishi, который притормаживал на светофоре. После этого виновник аварии вылетел на встречную полосу движения и сбил мужчину на пешеходном переходе. Проскочив перекресток, машина снесла светофор, на полном ходу выскочила на тротуар, где сбила еще троих людей.

Транспортное средство остановилось только после того, как протаранило жилой дом. По данным издания со ссылкой на свидетелей ДТП, жертвами аварии стали, в числе других, женщина и ребенок. В каком состоянии пострадавшие, пока неизвестно.

Водитель-нарушитель задержан. После аварии, как рассказали очевидцы, он вел себя агрессивно. Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В Киеве произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В результате масштабной аварии было госпитализировано пять пострадавших, включая 11-летнего ребенка.

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