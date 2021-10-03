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воскресенье, 03 октября 2021 01:23

В Днепре во время пожара погибли два человека

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В Днепре во время пожара погибли два человека
Спасатели отмечают, что площадь пожара составила всего один квадратный метр. Фото: ГСЧС

В Днепре 2 октября произошел пожар в частном доме, жертвами которого стали двое мужчин. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Трагедия произошла на улице Чехова садового общества Энергетик, что в Самарском районе города.

"До прибытия подразделений ГСЧС Днепра соседи вынесли из помещения двух мужчин без сознания и самостоятельно ликвидировали возгорание. К сожалению, ни один из мужчин не выжил", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что площадь пожара составила всего один квадратный метр - в комнате загорелся матрас. Остальные обстоятельства трагедии установит следствие.

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На улице Садовой в Киеве на Русановских садах загорелся частный дом. Погиб человек.

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