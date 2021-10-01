Мужчина сгорел заживо в собственном доме

На улице Садовой в Киеве на Русановских садах загорелся частный дом.

Погиб человек, информирует "Киев Оперативный".

Автор: Киев Оперативный В Киеве сгорел частный дом

Сначала в доме выбило свет, хозяин пошел включать его в щитовую. Как только включил - начался пожар. Мужчина успел выбежать из дома, его жену спасли соседи. Женщина обгорела. Ее срочно передали врачам.

Автор: Киев Оперативный В Киеве сгорел частный дом

В горящем доме остался 43-летний сын пожилых супругов. Он сгорел заживо.

Огонь потушили пожарники. На месте работают правоохранители.

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В польском городе Катовице погиб 24-летний житель Львовской области. Мужчина получил тяжелые ожоги во время пожара в съемной квартире.