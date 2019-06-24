Откачать мужчину не удалось, медики лишь констатировали смерть. Фото: Proms

В Киеве в Днепре утонул военный.

Трагедия произошла на пляже "Венеция" возле станции метро "Гидропарк" в понедельник, 24 июня. Об этом сообщает Информатор.

Когда тело достали из воды, медикам оставалось лишь констатировали смерть.

Личность погибшего уже установили, при нем было удостоверение участника боевых действий.

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На месте трагедии работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента выясняются.

В Кирилловке в Азовском море утонул 37-летний мужчина. Трагедия произошла возле пляжа базы отдыха "Мечта". Мужчина утонул, пытаясь спасти своих детей.