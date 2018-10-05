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пятница, 05 октября 2018 20:48

В детском саду произошло массовое отравление

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В детском саду произошло массовое отравление
Отравились 20 детей. Фото: 0382.ua

В яслях-саду города Нетишин Хмельницкой области зафиксировали вспышку кишечных инфекций.

В больницу попал 21 человек.

"В ДОУ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 "Радуга" Нетишина зарегистрирована вспышка кишечных инфекций. Госпитализированы 21 человек, в том числе 20 детей до 17 лет. Все дети являются воспитанниками этого учреждения", - говорится в сообщении Хмельницкого областного лабораторного центра МОЗ.

Среди заболевших - один воспитатель группы №9. Клинические проявления у первого больного появились 4 октября. В тот день госпитализировали четырех больных: троих детей и одного воспитателя.

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5 октября лабораторно обследовано 68 человек (21 больной и 47 здоровых, в том числе 29 воспитанников и 18 работников дошкольного учреждения). Провели лабораторное исследование 84 проб, в том числе пищевых продуктов - 20 смывов с объектов окружающей среды - 60, питьевой воды - 4. В помещениях дошкольного учреждения проведена заключительная дезинфекция.

Школьница из села Шедиево Новосанжарского района Полтавской отравилась крысиным ядом, который нашла в школе.

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Дата
05
октября

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