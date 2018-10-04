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четверг, 04 октября 2018 14:33

В школе отравилась крысиным ядом

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В школе отравилась крысиным ядом
На Полтавщине школьница отравилась крысиным ядом

Школьница из села Шедиево Новосанжарского района Полтавской отравилась крысиным ядом, который нашла в школе.

К Новосанжарской больницу привезли ребенка 2013 рождения. Она отравилась крысиным ядом, который нашла в классе, отмечает poltava.depo.ua

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Управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА подтверждают, что потерпевшая отравилась в классе школы ядом, которую нашла под батареей.

Состояние здоровья девочки средней тяжести, говорят врачи.

На Полтавщине малыш отравился водой. Результаты лабораторного исследования показали, что содержание нитратов вдвое превышало норму.

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Дата
04
октября

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