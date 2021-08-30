В детском лагере во время выступления на сцене умерла девочка

В детском лагере ребенок потерял сознание и умер. Фото: DW

В детском лагере "Буревестник" на побережье Азовского моря, умерла 15-летняя девочка.

Об этом сообщает компания "АрселорМиттал Кривой Рог", которой принадлежит лагерь

Трагедия произошла 29 августа около 21:00. В тот вечер девочка выступала на сцене с другими детьми и внезапно потеряла сознание.

Медики лагеря оказали девочке первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали "скорую". В конце концов, решили не ждать карету и повезли ребенка в больницу самостоятельно, на машине заведения.

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Реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли. В больнице констатировали смерть девочки.

По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.

Согласно медицинской справке девочки, проблем со здоровьем у нее не было.

По словам педагогов, ребенок был активным и инициативным, всегда участвовал во всех лагерных мероприятиях.

Из-за смерти ребенка в лагере проводят специальное расследование.

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