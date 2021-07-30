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В деле об убийстве 6-летней девочки появились новые подробности. Что расказала мать подозреваемого

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В деле об убийстве 6-летней девочки появились новые подробности. Что расказала мать подозреваемого
На Харьковщине нашли убитой пропавшую 6-летнюю Мирославу Третяк. В преступлении подозревают ее соседа 13-летнего Богдана Федя. Фото: t.me/truexanews

Подозреваемый в убийстве 6-летней девочки 13-летний Богдан Федя из Старого Салтова в Харьковской области действовал не один. С ним был еще взрослый мужчина. Его имя Максим Б. Он из Харькова. В поселок приезжает к бабушке с дедом.

Известно, что ранее имел судимость, рассказала мать Богдана Галина Федя.

"Вечером 28 июля я пришла с работы около 17:30. Сразу после меня в дом вбежал Богдан. Он взял пятилитровую баклажку, налил в таз воду, разделся и стал стирать свою одежду. После этого сын сказал, что пойдет к своим знакомым в общежитие, где есть бесплатный Wi-Fi. Ничего не заподозрив, я развесила одежду сына и пошла на огород", - рассказала Галина, передает Newsroom.

На обратном пути, около 19:00, женщина встретила мать пропавшей девочки Татьяну Третяк со старшей дочерью. И свою дочь Анну. Те уже искали Мирославу. Галина тоже подключилась к поискам.

"В это же время Татьяна вызвала полицию - ну и понеслось. Кто-то из местных жителей сказал, что видел Мирославу с Богданом около пекарни. Все отправились туда. Одному из полицейских я назвала номер телефона сына. Он ответил на звонок, но не признался, где находится. через 20 минут нам удалось уговорить его выйти. Он был очень напуган. Один из полицейских, не местный, подбежал к нему, схватил за руку и стал сильно трясти, сын заплакал. Я попыталась заступиться за него и меня поддержала следователь из Волчанска. она аккуратно взяла Богдана за руку, стала спокойно говорить с ним, повела к нам в квартиру", - вспоминает Галина.

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Общение с правоохранителями длилось до 03:00. Затем мальчика доставили в Волчанский районный отдел полиции. Мать все это время была с ним.

"Правоохранители отнеслись к нам с пониманием. Никто не кричал и не оскорблял. Вечером Богдан поел и даже немного поспал. Утром его отправили в Харьков, в спецприемник. 29 июля к нему пришла моя старшая дочь Евгения. Богдан рассказал ей, что во время прогулки с Мирославой с ними был еще один человек - Максим Б. по описанию сына я поняла, кто это. Мы думаем на него. По словам Богдана, этот человек спросил у него: "Что, она тебя уже зае***а?", - добавила Галина.

В вину сына женщина не верит.

В Старом Салтове на Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк. Девочка пошла на прогулку примерно в 18:00 28 июля и не вернулась. На поиски подняли полицейских и кинологов. К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти 5 часов. Нашли Мирославу в заброшенном здании в 1 км от ее дома, где нет жилья, только поле и лесополоса. Подозреваемый в убийстве - 13-летний сосед девочки.

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30
июля

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