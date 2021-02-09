В четырнадцатиэтажке вспыхнул пожар: как спасали людей

Фото: kh.dsns.gov.ua

9 февраля в 4:41 в четырнадцатиэтажном доме на ул. Гагарина, 165 в Харькове вспыхнул пожар.

Погиб 37-летний мужчина. Еще 13 человек спасли, 22 - вывели на свежий воздух спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"На момент прибытия пожарных горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 квадратных метров. Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 22 человека. Еще 13 жильцов дома были спасены", - сказано в сообщении.

В 8:58 пожар был ликвидирован. Причину возникновения и ущерб устанавливают.

В Киеве произошел пожар в многоэтажке на ул. Генерала Наумова, 25 в Святошинском районе. В результате пострадали 2 человека.