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среда, 03 марта 2021 01:46

В четырех областях Украины прогнозируют подтопление

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В четырех областях Украины прогнозируют подтопление
Спасатели предупреждают о паводках. Фото: Суспильне

Во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях повысится уровень воды в период с 3 по 5 марта.

Продолжится повышение уровней воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,7 м с выходом воды и последующим затоплением заводей, сообщают в ГСЧС Украины.

"Возможно достижение отметок подтопления хозяйственных сооружений и затопления сельхозугодий в приречных населенных пунктах Старовиживского, Ратневском, Маневицком районов Волынской области, Рокитновском районе Ровенской области, Емильчинском районе Житомирской области и Червонограде (р.Солокия приток Западного Буга в Львовской обл.) (Уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

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На реке Рата у Междуречье возможно превышение отметок частичного затопления отдельных объектов, домов в селах Селец, Междуречье (уровень опасности оранжевый).

На Индонезию обрушилось наводнение. Его уровень местами достигает 2 м. Тысячи людей покинули дома.

Десятки тысяч домов затоплены водой. Люди передвигаются по затопленным улицам на лодках.

Спасатели работают и днем и ночью. Они снимают людей с крыш домов. В ближайшие недели в Индонезии усилится ветер и дождь.

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