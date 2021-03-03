В четырех областях Украины прогнозируют подтопление

Спасатели предупреждают о паводках. Фото: Суспильне

Во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях повысится уровень воды в период с 3 по 5 марта.

Продолжится повышение уровней воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,7 м с выходом воды и последующим затоплением заводей, сообщают в ГСЧС Украины.

"Возможно достижение отметок подтопления хозяйственных сооружений и затопления сельхозугодий в приречных населенных пунктах Старовиживского, Ратневском, Маневицком районов Волынской области, Рокитновском районе Ровенской области, Емильчинском районе Житомирской области и Червонограде (р.Солокия приток Западного Буга в Львовской обл.) (Уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

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На реке Рата у Междуречье возможно превышение отметок частичного затопления отдельных объектов, домов в селах Селец, Междуречье (уровень опасности оранжевый).

На Индонезию обрушилось наводнение. Его уровень местами достигает 2 м. Тысячи людей покинули дома. Десятки тысяч домов затоплены водой. Люди передвигаются по затопленным улицам на лодках. Спасатели работают и днем и ночью. Они снимают людей с крыш домов. В ближайшие недели в Индонезии усилится ветер и дождь.