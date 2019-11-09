В частном доме сожгли три автомобиля

В Харькове устроили поджог. Фото: полиция

В Харькове утром 9 ноября во дворе частного дома обнаружили три сожженных автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обнаружили полностью уничтоженный огнем автомобиль Volkswagen Passat и частично обгоревшие Volkswagen Golf и BMW.

Вещественные доказательства, в частности растворители, изъяты. Причины пожара устанавливают.

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Информацию о происшествии зарегистрировали в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

У мусорных баков во дворе дома по улице Отакара Яроша в Харькове нашли тело 42-летней женщины. Ее зарезали. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и экспертные образцы. Подозреваемого задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.