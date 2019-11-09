В частном доме сожгли три автомобиля

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 234
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 126
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
2 Просмотров: 936
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2538
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 423
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 846
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2043
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2196
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5148
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
3
3
3
4
8
&quot;Запорожец&quot; влетел под грузовик: первые кадры смертельного столкновения
"Запорожец" влетел под грузовик: первые кадры смертельного столкновения
Кровавый день рождения: глухонемой мужчина зарезал жену за измену
Кровавый день рождения: глухонемой мужчина зарезал жену за измену
&quot;Ничего не помню&quot; - киевлянину, который ранил соседа, избрали меру пресечения
"Ничего не помню" - киевлянину, который ранил соседа, избрали меру пресечения
&quot;Прощай, мама&quot; - парня с предсмертной запиской нашли мертвым на стройке
"Прощай, мама" - парня с предсмертной запиской нашли мертвым на стройке
В Киеве на Днепре затонула яхта
В Киеве на Днепре затонула яхта
Видео
Все видео
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Мужчину пытался убить квартирант-иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
Мужчину пытался убить квартирант-иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
Водитель выбросил из маршрутки пассажира, который потерял сознание во время поездки
Водитель выбросил из маршрутки пассажира, который потерял сознание во время поездки
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Покушение под Киевом: на крышу автомобиля бросили взрывчатку
Покушение под Киевом: на крышу автомобиля бросили взрывчатку
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1125
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 828
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3654
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2052
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
Просмотров: 9
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
суббота, 09 ноября 2019 16:13

В частном доме сожгли три автомобиля

  Комментировать
В частном доме сожгли три автомобиля
В Харькове устроили поджог. Фото: полиция

В Харькове утром 9 ноября во дворе частного дома обнаружили три сожженных автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обнаружили полностью уничтоженный огнем автомобиль Volkswagen Passat и частично обгоревшие Volkswagen Golf и BMW.

Вещественные доказательства, в частности растворители, изъяты. Причины пожара устанавливают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове иностранцы устроили стрельбу

Информацию о происшествии зарегистрировали в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

У мусорных баков во дворе дома по улице Отакара Яроша в Харькове нашли тело 42-летней женщины. Ее зарезали. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и экспертные образцы. Подозреваемого задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В частном доме сожгли три автомобиля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Американцы и канадцы всю ночь были без электроэнергии

Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 102893
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 18748
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
10
 Просмотров: 17973
В лесу нашли женщину без документов и памяти - ищут родных
В лесу нашли женщину без документов и памяти - ищут родных
4
 Просмотров: 11025
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
27
 Просмотров: 10431
Происшествия
На Луганщине сбежал опасный грабитель
На Луганщине сбежал опасный грабитель Просмотров: 216
Двое полицейских обокрали мужчину
Двое полицейских обокрали мужчину Просмотров: 90
"Запорожец" влетел под грузовик: первые кадры смертельного столкновения
"Запорожец" влетел под грузовик: первые кадры смертельного столкновения
3
 Просмотров: 2304
Давили проверками и запугивали СБУ задержали высокопоставленных воров
Давили проверками и запугивали СБУ задержали высокопоставленных воров Просмотров: 378
На реке столкнулись рыбацкие лодки. Есть жертвы
На реке столкнулись рыбацкие лодки. Есть жертвы Просмотров: 279
Больше всего комментируют
8
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
5
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
5
На фронте горячо: пророссийские боевики палят по позициям ВСУ
5
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
4
Притула отреагировал на скандал с Молочным
Голосов: 787
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua