В Черкасской области во время охоты ранили мужчину

Полиция установила группу охотников из 17 человек. Фото: Facebook

В лесу на Чигиринщине охотник ранил мужчину. Сотрудники полиции открыли уголовное производство, сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк.

По ее словам, инцидент произошел 20 ноября в черте села Ивановка Чигиринской ОТГ. Одного из мужчин ранили в живот. Его доставили в Чигиринскую центральную районную больницу и прооперировали.

Полиция установила группу охотников из 17 мужчин. Зарегистрированное оружие у охотника, который произвел выстрел по неосторожности, изъяли.

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Уголовное производство следственные Черкасского районного управления полиции открыли по ч. 1 Ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.