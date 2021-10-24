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воскресенье, 24 октября 2021 22:32

Убегал от лесничих: в Черниговской области умер браконьер после убийства лося
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В лесу возле села Смолянка Олишевской территориальной общины Черниговской области браконьеры убили лося. Преступление совершили в субботу, 23 октября.

Животному было около двух лет, сообщила пресс-служба полиции региона.

"Вечером в полицию позвонил лесничий. Сообщил, что на территории охотничье-рыболовного предприятия он с напарником обнаружили лиц, которые предположительно убили лося. Группу из четырех мужчин они застали именно во время обвалки туши", - рассказали правоохранители.

Фото: Нацполиция

Мужчины пообещали показать лесничим документы. Однако все побежали к своим автомобилям. Во время побега охотник 1973 года рождения, который застрелил лося, умер.

"Во время побега одному из мужчин стало плохо. Он схватился за сердце и упал. Остальные - сели в автомобили и скрылись. Причину смерти охотника установят медики", - добавили в полиции.

Правоохранители установили личности всех причастных к убийству животного. Трое из мужчин жители Киевской области, четвертый из Черниговской. Последний оказался егерем этих угодий.

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В 58-летнего жителя Мринськой общины полиция уже изъяла оружие. Его, мясо животного и остальные вещественных доказательств направили на экспертизу.

Продолжается досудебное расследование. За содеянное злоумышленникам грозит штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн или общественные работы от 160 до 240 ч. Возможно и ограничением свободы до трех лет.

В Ворзеле Киевской области табун лосей выскочил на дорогу. Одного сбила машина. У животного открытый перелом ноги.

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Дата
24
октября

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