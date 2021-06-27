Погибшие отдыхали возле водоема. Фото: Pixabay

В Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще один — в реанимации. Об этом информируют в КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета".

В селе Софиевка Черкасского района молния ударила в дерево, под которым находилось три человека. Все они отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза — спрятались под дерево.

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Медики, прибывшие на место, обнаружили, что от поражения молнии погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет.

Еще одна женщина находится в больнице. Она в сознании.

В Днепре 27 июня бушевали ливни и шквальный ветер. Над городом наблюдались молнии, одна из которых попала в дерево во время видеосъемки.