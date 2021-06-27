Молния попала прямо в дерево: момент попал на видео

В Днепре молния попала в дерево. Фото: ua.news

В Днепре сегодня бушевали ливни и шквальный ветер.

Над городом наблюдались молнии, одна из которых попала в дерево во время видеосъемки. Об этом сообщает Днепровская панорама.

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"Электрические разряды пугали днепрян непрерывными раскатами грома и вспышками молний, ​​одна из которых попала в дерево", - говорится в сообщении.

На Киевщине, возле поселка Осиновое прорвало дамбу. Из-за прорыва дамбы каскада из семи частных озер в Фастовском районе, было подтоплено 8 дворов и 2 частных жилых дома.