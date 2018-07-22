В центре Львова стреляли в девушку

Неизвестный выстрелил в ногу скрипачке. Фото: KP.UA

В центре Львова неизвестный выстрелил в ногу девушке, которая играла на на скрипке.

Инцидент произошел около 16:00 возле Кафедрального собора в центре города, сообщил в Facebook депутат Львовского областного совета Игорь Зинкевич.

Пострадавшую госпитализировали. Ей оказывают медицинскую помощь.

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Полиция начала поиски стрелка.

В Мукачево на улице Томаша Масарика правоохранители со стрельбой задержали опасного преступника. Инцидент произошел сегодня, мужчина пытался бежать на машине.