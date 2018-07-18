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среда, 18 июля 2018 19:40

Правоохранители со стрельбой задержали наркоторговца

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Правоохранители со стрельбой задержали наркоторговца
В Мукачево задержали опасного преступника. Фото: Скриншот

В Мукачево на улице Томаша Масарика правоохранители со стрельбой задержали опасного преступника.

Инцидент произошел сегодня, мужчина пытался бежать на машине, сообщает Mukachevo.net.

"По предварительной информации, работали силовики именно из столицы, при поддержке местных правоохранителей. Дело касается хранения и распространения наркотических веществ. Слышались выстрелы. Убегая, подозреваемый зацепил машины", - отмечается в сообщении.

Мужчину удалось задержать, у него изъяли пачку долларовых купюр. На месте работают эксперты, правоохранители описывают имущество из машины.

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В Запорожье полиция задержала двух преступников, которые похитили и удерживали 21-летнего жителя Днепра. В салоне автомобиля Toyota Land Cruiser, на котором передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили и изъяли оружие.

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