Пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у других пассажиров

Мужчина избил женщину на глазах у водителя и остальных пассажиров одной из маршруток города Черноморск в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению информацию об этом событии нашли сами правоохранители во время мониторинга интернета и решили ее проверить.

На данный момент установлено, что указанный инцидент произошел 15 июля. Полицейские оперативно нашли и опросили потерпевшую женщину.

"Обращаться с заявлением в полицию она отказалась", - подчеркивается в сообщении.

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Кроме того, добавляется, что правоохранители опросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями избиения, и установили личность дебошира.

"Сейчас проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности за противоправные действия", - резюмируется в сообщении.

Примечательно, на видео, которое, вероятно, является свидетельством указанного инцидента, видно, что кроме женщины в маршрутке Черноморска, также от рук дебошира пострадал еще один человек.

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