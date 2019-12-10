В центре Киева похитили ребенка

Девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета Фото: drive2.ru

Во вторник, 10 декабря, в Киеве похитили и увезли в неизвестном направлении ребенка.

Все случилось в центре столицы, на Крещатике. Полиция разыскивает Volkswagen Multivan черного цвета, пишет Информатор.

В Киеве ввели оперативный план "Перехват" в 15:37.

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Девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось возле школы №53. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. Полиция ввела в Киеве операцию "Перехват" по розыску и задержанию автомобиля. Предварительно, машина едет в сторону Оболони.

14 ноября в Днепре с территории детского сада женщина пыталась похитить ребенка. Бабушка девочки вышла вслед за внучкой и обнаружила, что ребенок пропал. В слезах она обратилась к прохожим. Молодой парень чудом успел догнать похитительницу и вернуть бабушке внучку. Женщине удалось убежать.