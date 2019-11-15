Неизвестная похитила чужого ребенка из садика

Женщина пыталась похитить ребенка из детского сада Фото: styler.rbc.ua

14 ноября в Днепре с территории детского сада женщина пыталась похитить ребенка. Бабушка девочки вышла вслед за внучкой и обнаружила, что ребенок пропал. В слезах она обратилась к прохожим. Молодой парень чудом успел догнать похитительницу и вернуть бабушке внучку. Женщине удалось убежать.

Об этом рассказала Валерия Сердюк в фейсбук-группе "Райончик".

"Около 17:00 на территории 219 детского сада была украдена дочь моей подруги. За ребенком в сад пришла бабушка. Пока снимала бахилы, ребенок вышел из группы на улицу. Через 30 секунд бабушка вышла, а внучки уже нет. Мимо проходил парень с девушкой , которые видели, как девочку выводила с территории детского сада какая-то женщина. по словам бабушки, парень сразу же побежал в сторону похитительницы и забрал ребенка. женщина сразу же убежала ".

Днепряне рассказали о подобных случаях.

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"Вчера у АТБ, который в конце Косиора, к моей дочери подошла женщина лет 40-45, - написала Linda Kraft. - Пыталась заманить ее за дом, обещала там показать котенка, и дать покормить его. Дочь не повелась. Смотрю, на районе обострение".

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