В центре города обрушился жилой дом с людьми внутри

Обвал стены в Черновцах. ФОТО: УНИАН

В центре Черновцов вечером 26 августа обвалилась стена жилого дома.

Инцидент произошел на улице Русской, 66, передает УНИАН.

В момент падения стены дома находилась хозяйка дома с детьми.

"Все успели вовремя выйти, никто не пострадал. Ночевать люди будут у родственников", - сообщил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.

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Из здания выпали 2 окна, посыпалась кирпичная стена с переднего входа в помещение. Сейчас куча кирпича из стены лежит на проезжей части улицы Русской.

Обвал стены в Черновцах. ФОТО: УНИАН

На месте происшествия работает исследовательская комиссия.

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