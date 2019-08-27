В центре города обрушился жилой дом с людьми внутри

В центре Черновцов вечером 26 августа обвалилась стена жилого дома.
Инцидент произошел на улице Русской, 66, передает УНИАН.
В момент падения стены дома находилась хозяйка дома с детьми.
"Все успели вовремя выйти, никто не пострадал. Ночевать люди будут у родственников", - сообщил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.
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Из здания выпали 2 окна, посыпалась кирпичная стена с переднего входа в помещение. Сейчас куча кирпича из стены лежит на проезжей части улицы Русской.
На месте происшествия работает исследовательская комиссия.
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