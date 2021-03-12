В Чехии погибли двое украинцев. Тела нашли в холодильнике

В Чехии погибли двое украинских заробитчан из Львовской области. Фото: pershij.com.ua

В Чехии погибли двое украинских заробитчан из города Турки Львовской области. Их тела нашли на предприятии в холодильной камере для хранения фруктов.

По предварительной информации, мужчины задохнулись газом, которым наполняют холодильники для хранения фруктов, пишет турковское издание "Бойковщина".

В каком именно городе и на каком предприятии произошел несчастный случай, не сообщается. Отмечается, что мужчины были женаты.

"Имели хорошие семьи, заботясь о благополучии которых, собственно, и ездили на заработки, как и тысячи и даже миллионы украинцев, которые не могут найти работу у себя на родине", - говорится в сообщении.

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Погибшие - 30-летний Юрий Рабко и 31-летний Михаил Шуптар, которые периодически ездили на заработки в Чехию. Последний раз находились там около 2 месяцев. Трагедия произошла 9 марта. Без родителей остались маленькие дети, пишет ZAXID.NET.

Продолжаются юридические процедуры, чтобы доставить тела погибших домой. Обстоятельства трагедии расследует чешская полиция.

В Чехии погибла заробитчанка из села Гриновцы Тлумацкого района Ивано-Франковской области 27-летняя Оксана Васылив. Украинка работала на реконструкции здания банка. Упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол.