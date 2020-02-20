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четверг, 20 февраля 2020 12:27

В бронежилетах и касках: врачей отправили "на встречу" с эвакуированными украинцами
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Бронежилеты для врачей, которые поедут в Новые Санжары.
Фото: Ольга Стенько
Бронежилеты для врачей, которые поедут в Новые Санжары.
Бронежилеты для врачей, которые поедут в Новые Санжары.
Бронежилеты для врачей, которые поедут в Новые Санжары.

20 февраля в Новые Санжары, что на Полтавщине, направили врачей в средствах спецзащиты.

Выдать каски и бронежилеты решили после массовых протестов со стороны местных жителей, рассказал начальник отдела мобилизационной работы и медицины катастроф Владимир Мохначев журналисту Gazeta.ua.

Протесты возникли сразу после информации о том, что эвакуированных из Уханя украинцев привезут в военный санаторий в Санжарах. Однако, по словам Владимира Мохначева, это только слухи.

Представитель департамента отметил, что протестующие уже напали на одну из машин скорой помощи и отломали боковое зеркало.

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Утром перед Новыми Санжарами на Полтавщине местные перекрыли все въезды в райцентр. Туда должны привезти эвакуированных из Китая людей - их разместят в санатории МВД.

Сейчас под Новыми Санжарами люди жгут шины, продолжаются масштабные столкновения местных с правоохранителями. Местные собрались возле санатория, стояли там всю ночь. Утром на трассе видели 2 БТРа.

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Дата
20
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