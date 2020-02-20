Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая

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Утром перед Новыми Санжарами на Полтавщине местные перекрыли все въезды в райцентр. Туда должны привезти эвакуированных из Китая людей - их разместят в санатории МВД.

Сейчас под Новыми Санжарами люди жгут шины, продолжаются масштабные столкновения местных с правоохранителями. Местные собрались возле санатория, стояли там всю ночь. Утром на трассе видели 2 БТРа.

"Мой сын целую ночь стоял под санаторием, - рассказывает по телефону Татьяна Алексеевна из Судиевки Новосанжарского района. - В санаторий "Новые Санжары" сошлись все Новые Санжары, вся Лелюховка и Судиевка. Люди видели два БТРа и два автобуса, направившихся к санаторию. Они проехали по мосту в поселке, людей, перекрывавших мост, оттуда разогнали. Кое-кто рассказывает, что людей били. В Новых Санжарах большая паника, к людям никто не вышел и ничего официально не сказал".

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Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков машин, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава — Александрия. Сейчас с протестующими общается начальник полиции Полтавщины Иван Выговский и ожидают губернатора области Олега Синєгубова.

"В случае прибытия гостей будем жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу", – говорят пикетчики.

20 февраля утром самолет рейсом PQ 7302 из Уханя, на котором находятся эвакуированные украинцы, кружил над Харьковщиной. Впоследствии развернулся в сторону Киева. В 9:43 он приземлился в аэропорту "Борисполь". Через несколько минут МВД сообщило, что самолет в "Борисполе" дозаправился горючим и вылетит в международный аэропорт Харькова.