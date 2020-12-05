В "Борисполе" перехватили рекордную партию янтаря

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В аэропорту "Борисполь" таможенники обнаружили рекордную партию необработанного янтаря, который пытались вывезти в Китай.

Общий вес изъятых камней составил 285 кг. Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

"Груз пытались отправить как несопровождаемый багаж. Для этого физическое лицо забронировало в самолете 13 мест. В таможенной декларации задекларировали груз как вещи. Однако при таможенном досмотре в каждом пакете обнаружили необработанный янтарь разного размера и оттенков, который в целом весил почти 300 килограммов", - сказано в сообщении.

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Полиция янтарь изъяла. Это едва ли не самая большая партия , которую пытались незаконно вывезти из Украины за всю историю Киевской таможни Гостаможслужбы, в частности таможенного поста "Борисполь, отмечают на таможне.

Житель Черновицкой области пытался незаконно вывезти из Украины в Румынию 9 кг украшений из обработанного янтаря. Мужчина планировал пересечь границу на микроавтобусе Mercedes в пункте пропуска Порубное.