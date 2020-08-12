В больницу доставили 4-летнего мальчика в тяжелом состоянии: что известно

В больнице Херсона спасают 4-летнего мальчика. У него черепно-мозговая травма, ссадины и синяки. Состояние тяжелое. Тетя объяснила, племянник катался на детском велосипеде и несколько раз упал. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

В больнице Херсона спасают 4-летнего мальчика. У него черепно-мозговая травма, ссадины и синяки.

Мальчик получил серьезные травмы накануне, 11 августа, в Корабельном районе города. Его состояние тяжелое, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Установлено, что ребенок более месяца живет у родной тети, ведь оба родителя лишены прав на воспитание сына. По словам тети, вечером племянник катался на детском велосипеде во дворе. Когда вернулся домой, то потерял сознание. И женщина сразу вызвала "скорую". Вместе с племянником во дворе играл и родной сын женщины. Он пояснил, что брат несколько раз падал с велосипеда", - сообщили в полиции.

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Кроме того, правоохранители выяснили, что месяц назад во время прохождения медицинской комиссии для оформления в детский сад, у мальчика обнаружили недостаточную массу тела и незначительную задержку в развитии.

"Возможно, вследствие постоянного стресса во время проживания с биологическими родителями", - предполагают правоохранители.

Устанавливают свидетелей происшествия, обстоятельства и причины, по которым был травмирован ребенок. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту получения мальчиком телесных повреждений. Для проверки ситуации в семье привлечены работники отдела ювенальной превенции и службы по делам детей.

В больницу Мариуполя Донецкой области госпитализировали в бессознательном состоянии 2-летнего ребенка с синяками. Девочка впала в кому, а через 3 суток умерла. Медики назвали причину смерти. У девочки был лейкоз, его лечили и даже не обнаружили.