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понедельник, 18 января 2021 05:25

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
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11 лет назад 18 января в больнице № 7 в Луганске произошел взрыв. Обвалились этажи с 5 по 3. Погибли 16 человек. Среди них - 4 медработников. Еще 20 человек, находившихся на лечении в отделениях кардиологии, неврологии, пульмонологии и интенсивной терапии, - были травмированы. Эксперты заявили, что причиной взрыва стали баллоны с кислородом.

18 января 2010-го в больнице № 7 в Луганске взорвался кислородный баллон. Обвалились этажи с 5 по 3. Погибли 16 человек. Еще 20 - травмированы
Фото: tsn.ua
18 января 2010-го в больнице № 7 в Луганске взорвался кислородный баллон. Обвалились этажи с 5 по 3. Погибли 16 человек. Еще 20 - травмированы
18 января 2010-го в больнице № 7 в Луганске взорвался кислородный баллон. Обвалились этажи с 5 по 3. Погибли 16 человек. Еще 20 - травмированы
18 января 2010-го в больнице № 7 в Луганске взорвался кислородный баллон. Обвалились этажи с 5 по 3. Погибли 16 человек. Еще 20 - травмированы
18 января 2010-го в больнице № 7 в Луганске взорвался кислородный баллон. Обвалились этажи с 5 по 3. Погибли 16 человек. Еще 20 - травмированы

Работы по спасению людей и вытягивания тел погибших продолжались 2 суток. На следующий после взрыва день оставалась неизвестной судьба 6 медработников больницы. Предполагалось, что среди них мог быть заведующий реанимационным отделением, врач-реаниматолог, медицинская сестра отделения функциональной диагностики, медицинская сестра неврологического отделения. Неизвестной была и судьба двух слесарей больницы.

Под завалами удалось найти живыми 8-х человек. Родственники тех, чья судьба была неизвестна, мерзли возле больницы.

За несколько дней стали известны предварительные выводы экспертов. Выяснилось, что баллон, который взорвался, был наполнен не медицинским кислородом, а смесью газов. Кроме того, к трагедии привел еще целый ряд причин, сообщили в Информационном центре Госгорпромнадзора.

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В частности установлено, что персонал не обучен работе с баллонами со сжатыми и сжиженными газами; газовые баллоны в больнице хранились не в определенном месте; в учреждении не действовал ведомственный контроль за соблюдением работниками технологических процессов по использованию баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

Расследование окончательных причин трагедии завершили 10 марта. Комиссия обнаружила, что основными причинами взрыва стало не только неосторожное использование кислородного баллона, но и нарушения технологий при его изготовлении и заправке. Кроме того, в баллоне вместе с кислородом находился газ с высоким содержанием углерода. Также были выявлены нарушения технологии заправки баллонов медицинским кислородом. В комиссии отметили, что были допущены нарушения и в эксплуатации баллонов. Ведь кислородные баллоны должны находиться только за пределами помещения, а их применяли непосредственно в реанимационных залах отделения.

К тому же, к обслуживанию баллонов с кислородом имели допуск лица, не прошедшие обучение по их безопасному обслуживанию. Из-за отсутствия у комиссии фактических данных о месте заправки баллонов (невозможно было установить документальным и экспертным путем), Госгорпромнадзор обратился тогда в прокуратуру с просьбой провести следственные действия по установлению виновных лиц в аварии со стороны поставщиков кислорода.

Погибших при взрыве заведующего реанимационным отделением городской больницы N7 51-летнего Петра Гусака и врача-анестезиолога Олега Комарцова, 46 лет похоронили в Луганске 21 января. С ними прощались на кафедре реаниматологии и анестезиологии детской областной больницы. На панихиду пришли почти 300 коллег, родственников, знакомых. Гробы были закрыты. Говорили, тела разорвало на части. На крышках стояли портреты погибших.

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Дата
18
января

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

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